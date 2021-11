Diabète: l’état d’urgence

Maladie très répandue, elle touche principalement les adultes. De plus en plus d’enfants sont néanmoins concernés.

L’épidémie de sédentarité et l’espérance de vie en hausse sont des causes connues de l’augmentation du diabète. - BelgaImage

Depuis 2007, les chiffres du diabète ne cessent de progresser en Belgique : les trois Régions du pays sont impactées, victimes à la fois du vieillissement de la population et d’une augmentation drastique du surpoids et de l’obésité, facteurs de risques reconnus du diabète de type 2. Chez nous, un adulte sur dix est diabétique, selon l’enquête de santé menée en 2018 par Sciensano. Pour les individus de plus de 65 ans, le pourcentage passe de 10 à 27. L’Institut de santé publique ajoute que 5 % des personnes diabétiques n’en ont pas conscience et ne suivent dès lors pas un...