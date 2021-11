Une cane vole la vedette lors du marathon de New York et fait plus de 10 millions de vues sur internet (vidéos)

Ce sont des images plutôt atypiques qui ont été prises lors du marathon de New York qui a eu lieu la semaine dernière. Une participante un peu particulière s’est mêlée aux autres coureurs : Wrinkle, un canard de Pékin. La cane âgée d’un an s’est bien préparée pour la course. L’animal avait même des petites chaussures adaptées pour ses pattes palmées. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de sa course mais aussi de sa préparation ont fait fondre le cœur des internautes.

Wrinkle a donc participé à la course parmi les 33.000 coureurs inscrits. L’animal n’a toutefois pas couru toute l’épreuve mais a tout de même réalisé une course de 800 mètres comme le rapporte Runnerworld.com. Ses maîtres, Justin Wood et Joyce Kung étaient présents pour la coacher. Ces derniers sont des artistes de cirque et avaient acheté des œufs pour les faire éclore dans le cadre d’un projet. Ainsi est née Wrinkle le 9 septembre 2020 dans le Kentucky aux États-Unis.

Pour préparer la cane à la course, ses maîtres lui ont réalisé des petites chaussures de course adaptée pour ne pas qu’elle se blesse sur le bitume. Ce sont des chaussons en néoprène, le même matériau que pour les combinaisons de plongée. Ses parents adoptifs ont aussi veillé à ce que la cane ne soit pas trop entourée par les autres coureurs pour ne pas risquer qu’elle se fasse écraser. Désormais, Wrinkle est retournée chez elle pour reprendre des forces avant la prochaine course, qui sait !