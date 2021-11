La BD autobiographique de Kylian Mbappé, un franc succès

Selon RTL, ce jeudi « 150.000 exemplaires ont d’ores et déjà soit été vendus soit été réservés. » La BD, « Je m’appelle Kylian » est un réel carton. Le joueur français s’est chargé de faire lui-même la communication autour de son ouvrage. Il s’est pour cela rendu, mercredi, en Seine-Saint-Denis, où son club d’enfance, l’AS Bondy, se trouve. Il a remis des exemplaires aux enfants du club. Son album retrace son parcours professionnel.

Une manière de motiver les plus jeunes

Cette BD est destinée à un public plus jeune. Le joueur du PSG explique : « Je ne voulais pas un bouquin qui parle aux adultes. Le but est de faire rêver, et qui de mieux que les enfants pour ça. Et les enfants, c’est les BD. Ils aiment lire mais ils veulent des illustrations et s’identifier à quelque chose. »