Le parcours flamboyant des Murphy

Fuyant la prohibition aux États-Unis, Sara et Gerald Murphy s’expatrient en France au début des années 20. Très vite, le couple se fait remarquer par son élégance, son raffinement, son attirance pour la culture et son sens de l’hospitalité. Ils reçoivent les Fitzgerald, Hemingway, Picasso, Cole Porter, Fernand Léger, Cocteau et bien d’autres artistes lors de fêtes grandioses organisées à la Villa America, au cap d’Antibes, où ils se sont installés. Ils sont beaux, riches et créent la mode de la French Riviera. Sara attire tous les regards et déchaîne les passions, tandis que Gerald, aux...