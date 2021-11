À raconter aux enfants: quand nous étions français

Après la Révolution française, la France, ruinée, annexe notre riche pays. Les révolutionnaires pillent nos villes et exigent des impôts beaucoup plus élevés qu’auparavant.

En juillet 1789, la Révolution française éclate. Elle proclame que tous les hommes sont libres et égaux, supprime la royauté et, avec elle, la noblesse et la puissance de l’Église. Les souverains de pays où règnent des monarques, comme l’Autriche, la Prusse et l’Angleterre, craignent la contagion de ces idées. La guerre éclate en 1792. Une armée française pénètre dans les Pays-Bas autrichiens. Les révolutionnaires français ont proclamé qu’ils ne voulaient pas faire de conquêtes, mais libérer les peuples opprimés. Aussi leur armée est-elle bien accueillie dans nos provinces, où l’on pense...