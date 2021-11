Dans le restaurant de ces deux Belges, vous pouvez manger gratuitement à vie

Loris Randazzo et Mélissa Druart ont décidé de vendre aux enchères un NFT nommé « Mangiare gratis », qui permet à son détenteur de venir chaque jour déguster un plat gratuitement dans leur établissement, le « Casa Randazzo ».

Manger gratuitement dans un restaurant ? À vie ? C’est possible ! Deux Belges du Borinage ont ouvert un restaurant à Cagnes-sur-Mer (Côte d’Azur) en juillet et proposent une offre particulière, explique 7sur7.

Concrètement, vous devez acheter cette pièce numérique unique, puis la présenter aux propriétaires du restaurant qui vous offriront alors votre repas. Cette offre n’est valable que pour un seul plat par jour, et ne comprend pas les boissons. Vous pouvez donc réserver une table tous les jours de votre vie chez Loris Randazzo et Mélissa Druart et y manger gratuitement. Mais attention, les jours où vous ne vous pointez pas au restaurant, votre repas est « perdu », c’est-à-dire que vous ne pouvez pas en avoir deux le jour suivant.

Intéressé ? Vous avez jusqu’au 30 novembre pour enchérir et tenter de repartir avec ce NFT particulier.