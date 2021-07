Philippe Etchebest déguisé en gendarme pour contrôler le pass sanitaire des clients de son restaurant (photo)

Il déplorait devoir jouer au gendarme devant ses restaurants suite à l’extension du pass sanitaire en France, mais il s’est tout de même plié au jeu. Et quitte à devoir gendarmer, autant le faire avec la tenue adéquate ! Philippe Etchebest a donc revêtu, le 22 juillet, un costume d’agent, semblable à celui que Louis de Funès et ses acolytes portaient dans les films « Le gendarme ». Et c’est habillé de la sorte qu’il a accueilli les clients de son restaurant à Bordeaux, contrôlant comme demandé par les autorités le pass sanitaire de chaque personne, pour vérifier que ceux qui passaient la porte étaient vaccinés entièrement ou en possession d’un test PCR négatif.

Lorsqu’Emmanuel Macron a annoncé, le 12 juillet dernier, que le pass sanitaire devrait être présenté, à partir du 21 juillet, à l’entrée de tous les lieux de culture et loisirs, y compris les restaurants donc, rassemblant plus de 50 personnes, les voix de nombreux Français s’étaient élevées. Philippe Etchebest, qui n’est pas contre la vaccination, avait pesté sur la manière d’annoncer les choses, regrettant que les acteurs de ces lieux de culture et loisirs n’aient pas été concertés en amont. « Si l’État prend la responsabilité et veut assumer le fait que tout le monde doit être vacciné, qu’il le dise très clairement. Après, on mettra des choses en place, certainement. Mais là c’est violent, c’est assez rapide. On est mis devant le fait accompli. Et une fois de plus, c’est très dur », avait-il regretté au micro de BFMTV.