NRJ Music Awards 2021: ces stars qui manqueront à l’appel ce soir (vidéo)

Il s’agit de la 23e édition des Awards, présentée une nouvelle fois par Nikos Aliagas. On pourra retrouver des artistes francophones comme Vitaa & Slimane, Gims, Polo & Pan, Dadju, Amel Bent, Hatik, Louane, Grand Corps Malade, Kendji Girac, Amir, Jérémy Frérot, Tayc, Clara Luciani, Ofenbach, Juliette Armanet, McFly et Carlito et Soprano.

Pourtant certains pourraient être déçus, on annonçait deux autres pointures de la chanson : Adele et Coldplay. Ceux-ci ne feront malheureusement pas un crochet à la Côte d’Azur ce week-end. Mais que les fans des artistes se rassurent, il sera tout de même possible de les écouter pendant la cérémonie, relatent nos confrères de Le Parisien. De fait, Coldplay a enregistré une prestation uniquement dédiée aux NMA. Et la chaîne a confirmé qu’Adele en ferait de même.

La raison est très simple. Quelques heures plus tard se tiendront les American Music Awards, une cérémonie de référence aux États-Unis. C’est également la raison pour laquelle de nombreux autres artistes n’ont pas pu répondre présent à l’invitation de TF1. Découvrez ce soir, dès 21h05 qui seront sacrés artistes de l’année.