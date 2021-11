«Danse avec les stars»: un bisou en pleine demi-finale?

Surprise pour les téléspectateurs de « Danse avec les stars » ce vendredi soir. À l’occasion du prime pour la demi-finale de la onzième saison, certains ont cru apercevoir un tendre baiser entre une danseuse et son équipier. Il s’agit du Youtubeur Michou et de la danseuse professionnelle Elsa Blois.

C’est au cours de leur prestation sur une chanson de Vianney et Mentissa « Parce que c’est toi », que le rapprochement s’est fait, annoncent nos confrères de Sudinfo. Juste avant, une séquence a été diffusée pendant laquelle le jeune homme explique à quel point il a apprécié sa rencontre avec la danseuse. « On s’entend trop bien. On se complète un peu. On est un duo avec une bonne alchimie » a avoué Michou, tandis qu’Elsa déclarait : « Je suis hyper heureuse de l’avoir aujourd’hui dans ma vie et je n’ai pas envie qu’il en sorte de sitôt. »

Un peu plus tard dans le reportage, il a confessé ses sentiments pour la danseuse professionnelle : « avec Elsa, c’est compliqué. En fait, on est amis, mais je crois que je veux qu’on soit plus qu’amis, mais je n’y arrive pas ». À la toute fin de la chanson, le baiser furtif et tendre se serait produit. Les internautes se sont alors déchaînés sur les réseaux sociaux. Mettant en avant la complicité du couple.

Ce vendredi, c’est Aurélie Pons qui a été éliminée. Il reste donc Michou, Bilal Hassani et Tayc pour la grande finale prévue la semaine prochaine.