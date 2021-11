Le tube de Squeezie buzz et s’exporte en Roumanie (vidéo)

Voilà une semaine que le youtubeur Squeezie, qui comptabilise plus de 16 million d’abonnés, a lancé un défi ambitieux sur sa chaîne dans une vidéo de plus d’une heure : « Qui fera le meilleur tube des années 2000 ? ». Le concept de ce format est assez simple : deux équipes de trois artistes doivent réaliser un tube s’inspirant de ceux des années 2000. L’équipe qui cumule le plus de vues et de nombre d’écoutes mais aussi de ventes matérielles de single, gagne. Squeezie précise que les bénéfices de la vente des singles seront reversés au Secours Populaire.

En trois jours, Maskey, The Motif et S2keyz ont réalisé le morceau « Officiel » tandis que Squeezie, Myd et KronoMuzik ont formé un groupe appelé Trei Degete et on réalisé le morceau « Time Time ». Le single a depuis battu de nombreux records, et est arrivé premier dans le classement des chansons les plus écoutées sur la plateforme Spotify en France. Mais ce n’est pas tout, le succès de « Time Time » a traversé les frontières pour se retrouver quatrième dans le classement Spotify en Roumanie.