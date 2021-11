La patate, reine des champs

Elle est bonne notamment pour la planète et la gastronomie.

C’est le meilleur féculent qui soit : nourrissant, riche en nutriments, écologique, exempt de gluten, inspirant sur le plan culinaire… La pomme de terre est l’aliment complet par excellence. Pour toutes ces raisons, elle est même numéro 1 devant les céréales auxquelles elle n’a rien à envier. Non seulement elle émet beaucoup moins de CO2 que celles-ci (une étude chinoise relayée par une journaliste du « Parisien » a en effet révélé que si on remplaçait une partie des céréales par des pommes de terre, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 25 %...