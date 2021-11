Jean-Pierre Pernaut atteint d’un cancer du poumon: «Il faut voir la vie du bon côté»

S’il a expliqué brièvement dans une vidéo postée hier soir avoir appris la mauvaise nouvelle en mai dernier, « JPP » s’est confié plus longuement dans un documentaire intitulé « La vie d’après » qui sera diffusé le 9 décembre prochain sur C8.

« Pendant des années, on m’a dit ‘Arrête de fumer, arrête de fumer’. J’ai fumé beaucoup. Et puis, on m’a découvert une petite maladie qui arrive aux personnes qui fument. Je me suis trouvé un petit cancer du poumon », a confié Jean-Pierre Pernaut aux caméras de C8, rapporte Le Parisien, qui a visionné le documentaire en avant-première. Après une série d’examens au printemps dernier, le journaliste a donc appris que son poumon droit était touché.

Une opération pour enlever la tumeur cancéreuse a été programmée début juillet, pour laquelle Jean-Pierre Pernaut a dû arrêter de fumer. Après cinq heures au bloc, le mari de Nathalie Marquay a finalement été débarrassé de la tumeur.

Mais en août, il apprend que son poumon gauche est touché, et que là, une opération n’est pas possible. Reste la radiothérapie. Un traitement qu’il suit donc depuis « quelques semaines ». « Et si ça ne marche pas, on fera d’autres trucs. Il faut voir la vie du bon côté », a déclaré Jean-Pierre Pernaut dans « La vie d’après ». Le journaliste reste donc positif malgré tout, et poursuit d’ailleurs ses activités médiatiques, presque comme si de rien n’était. « On verra les résultats en 2022 », a-t-il encore avancé, confiant et décidé à profiter de sa famille : « Je ne vais pas me niquer les vacances, comme cet été. Là, je vais passer des fêtes en famille au soleil ».