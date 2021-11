Valérie Bonneton: «J’ai faim de fête»

M. et M me Bélier se demandent bien qui est ce M. Schmitt dont ils n’ont jamais entendu parler. Bizarre… - Production

Elle vient des Hauts-de-France et, comme tous les gens du Nord, elle a dans le cœur le rire-soleil qu’elle n’a pas dehors. Valérie Bonneton va précéder de peu le Père Noël ce 22 décembre à Bruxelles. Elle se dit ravie de jouer avec deux Belges, Stéphane De Groodt et Renaud Rutten, un Bruxellois et un Liégeois embarqués dans cette pièce loufoque de Sébastien Thiéry, nommé meilleur auteur aux Molières 2010 lors de sa création.

On a l’impression que vous êtes née avec les fées du rire penchées sur votre berceau…...