Emily Ratajkowski se met à nu

Célèbre grâce à son physique avantageux et ses courbes divines, Emily Ratajkowski se raconte dans « My Body ». Un corps qu’elle a sculpté pour qu’il convienne aux directeurs d’agence, un corps dont elle admet avoir cédé le contrôle à d’autres. À 30 ans, la célèbre top-modèle se dit « fatiguée » d’être un sexe-symbole et livre ses pensées les plus intimes dans cet ouvrage qu’elle décrit comme un « essai féministe ». « J’ai écrit ce livre pour mieux comprendre les expériences qui ont eu de l’impact sur mes croyances et ma vie. Il...