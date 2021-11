Les Daltons perturbent l’émission en direct de Morandini avec des tirs de mortiers (vidéo)

Le collectif des Dalton, un groupe de rappeurs lyonnais connu pour provoquer la police en portant le costume rayé jaune et noir des bandits bagnards de la bande dessinée, avait annoncé mardi une action sur son compte Instagram. Au même moment, des groupes antifascistes de Lyon appelaient sur les réseaux sociaux à la mobilisation contre la venue de Jordan Bardella.

Mercredi, une centaine de manifestants s’est réunie sur le lieu prévu du tournage de la deuxième édition de l’émission « Face à la Rue » de CNews, sous la surveillance étroite de policiers et de CRS, mobilisés pour maintenir l’ordre, a constaté l’AFP.

L’émission, où Jean-Marc Morandini visite avec des personnalités ce que la chaîne CNews considère comme des « zones de non-droit », s’est déroulée sans incident dans le quartier de la Guillotière.

Ce quartier, où s’est déployé un marché sauvage avec différents trafics de rue suscitant un fort sentiment d’insécurité chez les riverains, est au centre de l’attention des autorités depuis plusieurs mois. Ce « petit marché de la misère », selon les mots d’un habitant interrogé par CNews, se trouve à proximité du centre de Lyon et des commerces de luxe installés dans l’ancien bâtiment historique de l’Hôtel-Dieu.

BelgaImage

Le président du RN avait annoncé sur son compte Twitter son déplacement dans le quartier où, selon lui, « nos concitoyens sont abandonnés et livrés à la violence ». « Les racistes ne sont pas bienvenus dans notre quartier », avait répliqué le « Groupe Antifa de Lyon » sur son compte Twitter.

« Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation : la Guillotière est un territoire de notre ville avec une vie de quartier très riche, où il se passe aussi beaucoup de choses positives et auquel les habitantes et les habitants sont très attachés, à l’image de leur mobilisation de ce (mercredi) matin », estiment dans un communiqué le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, et les maires des 7e et 3e arrondissements, Fanny Dubot et Véronique Dubois-Bertrand. Les trois élus déplorent également que cette émission ait « engendré des troubles à l’ordre public ».

Au début du mois, les Daltons avaient fait savoir qu’ils étaient prêts à entamer une trêve avec la police de Lyon, à deux conditions : la libération de leur leader Many-GT et… un featuring avec Angèle.