Soupçonné de viol et d’agressions sexuelles sur mineurs, Jean-Luc Lahaye reste en prison

Il a été mis en examen le 5 novembre à Paris pour « viol, viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur » et abus de faiblesse. Il est depuis placé en détention provisoire. Le 18 novembre, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande de remise en liberté, selon la source judiciaire.

Les jeunes filles, nées en 1998 et 2000, avaient porté plainte contre l’interprète de « Papa chanteur », puis s’étaient rétractées avant de déposer une nouvelle plainte en début d’année, entraînant l’ouverture d’une enquête par le parquet. « Je regrette cette décision, qui n’est cependant pas étonnante dans la mesure où elle est fondée sur un dossier dans lequel l’ensemble des investigations ont été réalisées à charge », avait indiqué Me David Apelbaum, qui défend le chanteur avec Me Camilla Quendolo, au lendemain de la mise en examen et de l’incarcération de son client. « L’information judiciaire permettra de rétablir la vérité », avait-il ajouté.

Le chanteur n’a jamais camouflé son attraction pour les très jeunes femmes et avait déclaré dans le livre « Classé confidentiel » en 2016 : « C’est ma faiblesse ». Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye est condamné pour des faits proches. En 2015, il avait été condamné à un an de prison avec sursis pour « corruption sur mineure » en s’adonnant à des jeux sexuels par webcam avec une adolescente de 14 ans. Plus tôt encore, en 2007, le chanteur a été condamné à une amende de 10.000 euros pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans.