Record d’audience pour le «Envoyé spécial» sur Nicolas Hulot

La diffusion du documentaire d’« Envoyé spécial » a rassemblé plus de 3,2 millions de téléspectateurs. C’est ainsi que France 2 s’est placée en première place hier soir avec plus de 16 % des parts d’audience. En plus d’être un chiffre impressionnant pour la chaîne, c’est aussi un record d’audience pour le magazine d’investigation « Envoyé spécial ».

Les téléspectateurs ont notamment découvert trois témoignages de femmes expliquant avoir subi des agressions sexuelles ou des viols de la part de Nicolas Hulot. L’enquête a duré plus de quatre ans et établit des faits maintenant prescrits par la justice, entre 1989 et 2001. Parmi les trois témoignages, un est resté anonyme. Deux autres témoignages ont aussi été dévoilés au cours de la diffusion du documentaire dont celui de Maureen Dor, ex-animatrice et comédienne belge.