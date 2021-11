À la télé ce soir: «L’amour est dans le pré» ou « Joséphine Baker, première icône noire»

La semaine dernière, Fabian a annoncé à ses trois prétendantes l'arrivée d'une quatrième jeune fille. Et sa venue va chambouler l'équilibre fragile de la ferme. Chez son frère, après le départ de Julie, le coeur de Florent balance plus que jamais. Face à ses prétendants, Valentine a du mal à se livrer. Notre agricultrice parviendra-t-elle à laisser à ses prétendants une chance de la séduire ? Si pour Gregory, l'heure du choix est venue, pour Jean, il est temps d'assumer le sien.

« Joséphine Baker, première icône noire », à 23h40 sur Arte

Lors de la marche pour les droits civiques, à Washington, le 28 août 1963, Joséphine Baker est la seule femme à s'exprimer, aux côtés de Martin Luther King, devant une foule mêlant Blancs et Noirs. Ce discours est l'aboutissement d'une vie de succès mais aussi de brimades et de luttes. Enfant pauvre du Missouri, Joséphine fuit, à 13 ans, la famille de Blancs qui la traite en esclave pour suivre une troupe de théâtre. Après une incursion dans le music-hall à New York, elle saisit au vol la proposition d'un producteur qui monte un spectacle à Paris. Avec son animation et sa plus grande tolérance, la Ville lumière la conquiert.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Raisons d’État », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Robert De Niro (2006)

Plus de dix ans après l’adaptation d’ « Il était une fois le Bronx » de Chazz Palminteri, le héros de « Voyage au bout de l’enfer » a repris la caméra avec cette impressionnante évocation de la guerre froide. Écrit par Eric Roth, le scénariste de « Forrest Gump », « Munich » et « Benjamin Button », ce récit bien que fictif est basé sur des faits authentiques et offre un panel de personnages tous joués et filmés de façon magistrale. Ce chef-d’œuvre n’ayant pas obtenu le succès mérité… mérite donc totalement d’être (re)découvert.

« Scandale », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Jay Roach (2019)

John Lithgow s’est sacrifié pour incarner le « porc » balancé par Charlize Theron (coproductrice), Nicole Kidman et Margot Robbie dans ce biopic relatant la chute du vilain boss de la Fox News, Roger Ailes, avec l’accord de son magnat Rupert Murdoch, joué par ce bon vieux Malcolm McDowell. Une réalisation nerveuse et passionnante à la « JFK », avec un essaim de jolies créatures.

« Tout le monde debout », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

de Franck Dubosc (2018)

La divine surprise qui, d’un coup de baguette magique, a dû confondre tous les détracteurs de l’humoriste devenu acteur et désormais aussi auteur. Car tout est parti de l’imagination du quinqua normand ayant lui-même été confronté au handicap de sa maman. Non seulement l’histoire est drôle, mais elle est surtout belle et émouvante.

« L’aventure, c’est l’aventure », à 21h10 sur C8 - Trois étoiles

de Claude Lelouch (1972)

Le quintette de sympathiques truands formé par Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Gérard, Charles Denner et Aldo Maccione est resté dans les mémoires, tout comme la joyeuse immoralité d’un récit pas du tout innocent. L’auteur d’ « Un homme et une femme » n’est jamais aussi efficace que quand il donne l’impression de ne pas se prendre au sérieux.

« Arrêtez-moi », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

de Jean-Paul Lilienfeld (2013)

La confrontation inattendue entre une femme qui veut s’accuser du meurtre de son mari dix ans après les faits et une policière refusant de prendre la déposition, estimant qu’une telle démarche n’a plus aucun sens ! Sophie Marceau et Miou-Miou se livrent un duel presque implacable.