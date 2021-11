Le Meilleur Pâtissier: les candidats perplexes devant l’épreuve sensuelle de Mercotte (vidéo)

Cette semaine dans « Le Meilleur Pâtissier », la sensualité était mise à l’honneur avec le thème « 50 nuances de crème ». Et comme d’habitude, Mercotte a concocté une épreuve technique des plus compliquées pour les participants. Ils devaient réaliser, en duo, une « étreinte », un gâteau sensuel recouvert de fines plaques en chocolat et représentant un couple enlacé.

Finalement, Paul-Henri et Alexandre ont réussi à monter une étreinte parfaite, après avoir trouvé comment assembler les deux morceaux de leur gâteau. Même chose pour Mohamed et Jérôme, qui ont remporté l’épreuve. Aya et Jérémy ont foiré leur assemblage, mais leurs pâtes feuilletées ont convaincu Mercotte et Cyril, au contraire de celles de Maud et Marion, qui n’avait pas vraiment reproduit une belle étreinte non plus.

Paul-Henri a eu droit au tablier bleu à la fin de la semaine, et Marion a quitté le concours.