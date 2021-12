Pluie d’hommages après le décès du Grand Jojo: artistes, politiciens et fans

Personne ne peut passer à côté de la nouvelle ce matin. Le Grand Jojo est décédé à l’âge de 85 ans. Et avec lui, c’est toute la Belgique qui pleure, même la météo est maussade en ce triste jour. Tour d’horizon des hommages rendus à un homme qui a réussi à amuser les troupes pendant des décennies.

La ministre Bénédicte Linard (Ecolo) insiste sur le fait qu’il était le roi de la fête : « C’est un peu de notre belgitude qui s’en va aujourd’hui… Le Grand Jojo c’était le roi de la fête. De la fête populaire, rassembleuse et joyeuse. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. »

Georges-Louis Boucher, président du MR a publié une photo souvenir prise il y a quelques années en compagnie du Bruxellois.

Pour Willy Borsu (MR), on perd une véritable icône : « De Jules César à Mexico, il nous a fait chanter et danser. Il y a des artistes qui marquent des générations. Nous perdons aujourd’hui une véritable icône populaire qui aura accompagné nos moments de fête, de joie et de partage. Toutes mes condoléances à ses proches. »

Elio Di Rupo (PS), lui, dit au revoir à son ami. « Le Grand Jojo nous a tant fait danser, rire et chanter. Il était à l’image de notre pays : une source authentique de bonne humeur, de bonheur et de solidarité. Il aimait fondamentalement notre pays et notre pays l’aimera éternellement. Au revoir l’ami ! »

Le bourgmestre de Bruxelles, qui lui rendra hommage ce soir sur la Grand Place, a également tenu à publier un message sur les réseaux sociaux. « Le Grand Jojo c’est la joie qui traverse les générations de Belges. Je n’oublierai jamais ses prestations lors du bal national dans les marolles. Un amoureux de la Belgique et des Belges. Pensées douces et reconnaissantes à sa famille », déclare Philippe Close (PS)

Notre ancienne Première ministre, Sophie Wilmès se souvient de sa dernière rencontre avec le chanteur.

Les animateurs et artistes belges ne sont pas en reste.

DJ Daddy K lui rend également hommage sur Instagram : « Repose en paix l’ami ».

Tout comme Sandra Kim. « Jean tu étais d’une gentillesse incroyable avec moi depuis le début de ma carrière… toujours bienveillant à mon égard… je me souviens des bons moments partagés avec toi sur les plateaux tv… ta bonne humeur et ta gentillesse nous manquera… Grand Jojo pour toujours ! Rip ! »