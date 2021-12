Record battu en 2020 de la course la plus longue depuis 10 ans d’un Uber: 1129 kilomètres

C’est un fait insolite qui s’est déroulé en France le 29 mai 2020. Un chauffeur Uber de Marseille a accepté une course qui s’est avérée bien plus longue qu’à son habitude, rapportent nos confrères du Parisien. Le passager souhaitait se rendre de Marseille à Plumieux, en Bretagne, à 1129 kilomètres de là.

Moez, 42 ans, le chauffeur du taxi, a appris avec stupeur qu’il avait réalisé la plus longue course depuis dix ans. Au total, ce sont onze heures de route qu’ils ont parcourue ensemble, pour un montant d’environs 1600 €.

Le conducteur explique à nos confrères avoir cru à une erreur lorsqu’il a vu le trajet s’afficher. « On sortait de deux mois de confinement durant lesquels on n’avait pas pu travailler », annonce-t-il. « J’étais à la gare Saint-Charles avec un collègue en train de boire un café quand mon application se met à sonner. Le code postal 22000 s’affiche alors et j’ai cliqué presque machinalement pour accepter. J’ai regardé sur Internet et j’ai découvert que c’était en Bretagne ! J’ai cru que le client s’était trompé comme cela arrive parfois. »

Il n’en était pourtant rien. En fait, le jeune homme devait se rendre d’urgence à Plumiaux pour retrouver son père gravement malade à l’hôpital. Il n’y avait plus de train, il ne lui restait donc plus qu’une seule solution. Mais plusieurs chauffeurs Uber avaient déjà refusé la course.

La mère du jeune homme a même contacté Moez, pour lui faire part de l’urgence de la situation. « Elle m’a fait de la peine alors j’ai pris mon courage à deux mains sans trop réfléchir et on est partis directement », déclare-t-il.

Arrivé à neuf heures du matin, Moez a pris une chambre dans un hôtel de Rennes et est reparti ensuite, sans visiter, même si c’était la première fois qu’il se rendait dans la région.