Un nouveau combat pour Jean-Pierre Pernaut

« Tout va bien pour l’instant. On surveille. Tout est sous contrôle. Je vous tiendrai au courant. Salut et merci à vous. » Jean-Pierre Pernaut s’est montré rassurant sur Twitter pour annoncer son cancer du poumon, diagnostiqué en mai dernier et traité depuis juillet. L’ancien présentateur du « 13 Heures » de TF1 ne veut rien cacher de son état. Comme il l’avait fait pour son cancer et son opération à la prostate, il l’aborde de face, sereinement et en public. À 71 ans, il entame un nouveau combat. « On m’a dit tant et tant de fois...