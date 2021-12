DALS : Chris Marques revient sur le clash et l’élimination de Wejdene

La chanteuse Wejdene faisait partie de la dernière émission de « Danse avec les Stars » remportée par Tayc et sa partenaire, Fauve Hautot. Mais son parcours n’aurait pas été aussi rose que prévu.

D’après Cyril Hanouna, la star et son partenaire, Samuel Texier, étaient véritablement en conflit. « Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d’être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu », a-t-il affirmé sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». « Elle est allée se plaindre à la production. » À la suite de cela, l’artiste avait supprimé les photos de sa participation à l’émission de son compte Instagram. « C’était cool, mais oubliez-moi », avait-elle commenté.