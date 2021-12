Tatiana Silva: cet étrange geste qu’elle effectue toujours en fin de météo

Depuis plus de quatre ans maintenant, Tatiana Silva , qui a fait ses débuts à la RTBF, présente la météo sur TF1. Et les téléspectateurs qui la voient tous les jours ont remarqué une drôle d’habitude qu’a prise notre compatriote lorsqu’elle termine sa météo.

Au moment de rendre l’antenne, Tatiana Silva s’adresse toujours à ses téléspectateurs de la sorte : « Et surtout, prenez soin de vous ». Puis elle tend ses mains vers la caméra, paumes ouvertes vers le haut. Auprès de Télé-Loisirs, elle a expliqué ce petit rituel.

« C’est ma marque de fabrique et j’y tiens. Ce n’est pas juste dire ‘Bonsoir’, je le dis vraiment en âme et conscience […] Cela semble assez bateau mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des passages à vide parce qu’ils n’avaient pas sondé comment ils se sentaient. Ils n’avaient pas eu cette attention pour eux. Il faut se demander ’Et toi, qu’est-ce que tu as envie de faire ?’ ’Et toi, comment tu te sens aujourd’hui ?’ […] C’est une sorte de mini-introspection. Il faut prendre soin de soi », a détaillé Tatiana Silva. Avant d’expliquer son mouvement avec les mains : « Pourquoi je mets les mains ? C’est vraiment pour appuyer le fait que je vous renvoie à ça ». « Les gens pensent que je suis perchée, bon, ça me fait rire ! », a-t-elle poursuivi en rigolant, « C’est ma contribution en plus de donner la météo, la température, l’averse… C’est l’extension de moi ».