La princesse Delphine fait ses débuts dans «Danse avec les stars» ce samedi soir (vidéo)

Au début du mois de novembre, la princesse Delphine a annoncé sa participation à « Dancing with the stars », la version flamande de « Danse avec les stars ». Et le grand jour est arrivé ! Si la fille du roi Albert II est plongée dans les répétitions depuis plusieurs semaines, c’est ce soir qu’elle effectuera ses premiers pas de danse à la télévision, sur la chaîne flamande Play4.

Comme annoncé, elle participe au concours avec le danseur professionnel Sander Bos, et dans le but de soutenir l’association Make-A-Wish. En effet, la princesse Delphine tentera de remporter la compétition pour permettre à Adam, jeune garçon de 12 ans touché par une leucémie il y a deux ans, de réaliser son rêve : une fête de superhéros Marvel, avec sa famille et ses amis qu’il n’a plus pu voir pendant près de deux ans.

« Je participe à ‘Dancing with the stars’ pour faire connaître davantage Make-A-Wish et sensibiliser les gens à leur travail extrêmement important », a confié Delphine de Saxe-Cobourg à la VRT, après avoir enfin rencontré le petit Adam et sa famille. « Rencontrer Adam et sa famille pour la première fois était incroyable. Leur chaleur et leur positivité peuvent contribuer à la guérison, j’en suis fermement convaincu », a ajouté la princesse.

Une initiative privée

Il y a deux semaines, la chaîne Play4 a dévoilé la bande-annonce de la troisième saison de « Dancing with the stars », l’occasion pour les téléspectateurs de voir quelques images de Delphine de Saxe-Cobourg au milieu de ses adversaires et aux côtés de son partenaire (dont la gymnaste Nina Derwael). La chaîne flamande a également diffusé la vidéo de la première répétition de la princesse.

Lorsque la participation de la fille du roi Albert à « Dancing with the stars » a été dévoilée dans les médias, le Palais n’a fait aucun commentaire, la décision venant uniquement de la princesse elle-même. « Il s’agit bien d’une initiative privée. Donc, à cet égard, j’essaie de faire de bonnes choses avec les opportunités que j’ai », avait-elle confié à l’époque.