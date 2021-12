Dylan de «Koh-Lanta» avait tout prévu pour se faire remarquer et participer à d’autres émissions (vidéos)

Le jeune homme y confie le 30 novembre avoir menti à la production afin d’être sélectionné parmi des milliers de potentiels candidats. Dans son portrait, on le décrit comme mannequin et agent immobilier. C’est ce second point qui n’est pas correct. « L’agent immobilier, c’était juste pour faire ‘ Koh-Lanta ’ », raconte-t-il. « Je n’ai jamais été agent immobilier de toute ma vie. C’était un vrai mensonge. J’étais militaire et physio dans un club mais quand tu vas chez le groupe TF1, tu leur dis : ’Écoutez, je vends des Coca zéro » ou tu leur dis : ’je viens du Luxembourg et je suis agent immobilier’, c’est beaucoup plus cool. Le profil passe mieux du petit qui roule en Porsche plutôt que du petit jeune qui démerde et qui essaie de s’en sortir. »

Le mensonge est pourtant passé et, malgré une première participation controversée, il est revenu dans « Le Combat des Héros ». Éliminé au premier conseil, ce qui n’était plus arrivé à un homme depuis 2004 et « Koh-Lanta Panama », il a su marquer les esprits avec ses mocassins Gucci au Cambodge.

En mars, il expliquait à nos confrères de GQ qu’il s’agissait d’une mise en scène afin de se faire remarquer. « Je ne voulais pas être un candidat perdu parmi les autres », révélait-il. « Le coup des mocassins, c’était préparé. Après ça, toutes les émissions m’ont contacté. »

Son but était clairement de participer à d’autres téléréalités. Ce à quoi il est parvenu. Passé par « La Villa des Cœurs Brisés » ou encore « La Bataille des Couples », il est désormais suivi par plus d’un million de personnes sur Instagram.