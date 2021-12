Un nouveau départ dans "Plus Belle la vie"

Mais le suspens sur l’avenir de Sacha Malkavian s’arrête là : « Avant que ça tourne en rond, j’ai pris la décision de partir (…)Ma décision est un départ, pas une pause » a déclaré l’acteur à Téléstar avant d’ajouter : « J’ai toujours pensé que la vie d’un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment ». Selon Avy Marciano, les auteurs de la série sont passés à côté d’un personnage, ne le faisant pas assez évoluer et en ne le « mettant plus en avant ».

L’acteur a annoncé son départ, il quitte définitivement la série de France 3, « Plus belle la vie ». Après dix ans à camper le rôle de Sacha Malkavian, l’acteur estime ne plus avoir autant de place qu’il souhaiterait. Avy Marciano jouait depuis 2011, un journaliste de Massilia News et entretenait une relation avec Luna. Son personnage est devenu aveugle après une agression violente.

Il semblerait que son départ ait été réfléchi puisque l’acteur admet y penser déjà depuis un an : « J’ai pris la décision de partir il y a un an. La production a été très surprise. On a réussi à me retenir avec plaisir avec une dernière arche autour de la liberté d’expression et de la cécité. Mais je considère désormais que c’est la fin de Sacha ».

Pour le moment, l’acteur n’a pas encore annoncé de projets en cours.