Sylvestre Defontaine remplace Hakima Darhmouch à la RTBF

Hakima Darhmouch annonçait en novembre dernier quitter son poste. Son remplaçant est connu. Sylvestre Defontaine reprendra la place d’Hakima Darhmouch. Le journaliste connaît bien la RTBF puisqu’il est entré dans la maison il y a dix-sept ans. Diplômé en Information et Communication, il a par la suite suivi des formations complémentaires en anthropologie et sociologie.

Depuis 2018, Sylvestre Defontaine est adjoint de la responsable Thématique Culture et Musique. Il est en même temps journaliste radio pour La Première ainsi qu’en télévision sur TV5 Monde. Un appel à candidature avait été lancé par la RTBF pour reprendre le pôle Thématique Culture et Musique. « La qualité des candidatures en dit long sur l’engouement que représente une telle fonction au sein du média public. Le choix a été unanime et conforte l’envie de faire progresser nos talents internes. Passionné de culture, le profil de Sylvestre va permettre la continuité tout en impulsant une énergie et une vision nouvelle pour relier tous les publics à la culture, sous toutes ses formes, sur toutes les plateformes et au plus près de l’ensemble des Wallons et des Bruxellois », a déclaré Sandrine Roustan, directrice générale du Pôle Contenus.

Sur les 13 dossiers déposés, 6 ont été retenus. Les candidats ont ensuite été invités à défendre leur dossier devant un jury composé d’internes et d’un externe du secteur culturel.