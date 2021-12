« Verisure, c’est du matraquage. Cela me fait penser à la campagne pour les régimes “Comme j’aime”. On ne voit plus que ça quand vous allumez votre télé. On fait peur aux gens pour vendre des centaines d’alarmes. Qui ne sont pas certifiées Incert, pour moi le bon label de qualité », explose un policier de terrain bruxellois, quand on lui parle des alarmes Verisure. Alors, on en pense quoi ?