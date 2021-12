Laeticia Hallyday déménage

Il y a quelques mois, on apprenait que Laeticia Hallyday avait mis en vente sa magnifique villa de Pacific Palisades. Pour beaucoup, si la veuve du Taulier s’était résolue à vendre cette demeure, qui avait vu grandir ses filles et où elle avait coulé des jours heureux auprès de son rocker de mari, c’était la mort dans l’âme et pour solder une partie de sa dette fiscale estimée à plus de 30 millions d’euros. Voire mettre un terme au gouffre financier que représente l’entretien de cette même bâtisse, estimé à 17.000 euros par mois. Sauf que, comme elle l’a récemment confié au micro de RTL, la vérité est ailleurs. Avant même que la villa d’Amalfi Drive n’ait trouvé preneur, pour la modique somme de 12 millions d’euros, il était clair que la petite famille recomposée n’avait aucune intention de quitter la Cité des Anges. Après avoir un temps squatté la maison d’amis proches, Laeticia et son amoureux ont jeté leur dévolu sur une villa située à un kilomètre de leur ancien domicile.