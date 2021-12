À la télé ce soir: «Koh-Lanta» ou «Pearl Harbor, le monde s’embrase»

Ils ont écrit l'histoire de «Koh-Lanta» depuis vingt ans et ont encore et toujours envie d'en découdre aujourd'hui, pour confirmer leur statut de gagnant ou pour enfin conquérir le titre qui leur a échappé. Rendez-vous pour suivre l'épreuve la plus redoutée de tous les naufragés de «Koh-Lanta», la terrible épreuve de l'Orientation ! Les trois qui en réchapperont pourront monter ensuite sur les Poteaux, et espérer être parmi les deux finalistes. Mais avant cela, il va falloir maitriser ses nerfs et garder la tête froide pour ne pas perdre le Nord ! Ils seront cinq pour trois poignards à trouver. Les quatre rescapés du dernier conseil éliminatoire, mais aussi le dernier survivant de l'île des Bannis !

« Pearl Harbor, le monde s'embrase », à 21h05 sur France 2

Hawaii, océan Pacifique. Dans cet endroit paradisiaque s'est déroulée, il y a quatre-vingts ans, l'une des batailles les plus mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941 à 7h53, une escadre aérienne japonaise frappe la flotte américaine, qui mouille dans les eaux de Pearl Harbor. Les États-Unis sont frappés au coeur de leur dispositif défensif et entrent, dès le lendemain, dans le conflit. Comment Pearl Harbor a-t-il changé la face de la Seconde Guerre mondiale et par là même la face du monde ? Quels sont les dessous diplomatiques de Pearl Harbor ? L'attaque a-t-elle été vraiment une attaque surprise ? Est-ce vraiment une victoire nippone ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Boyfriend », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

de John Hamburg (2016)

Encore un ersatz de « Mon beau-père et moi », coproduit en l’occurrence par l’acteur James Franco, lequel livre une savoureuse prestation en milliardaire un peu zinzin. Le résultat est inégal mais il faut admettre que certains gags sont tellement réussis qu’ils valent à eux seuls le déplacement !

« Fast & Furious 6 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Justin Lin (2013)

L’histoire de base fut jugée tellement dense par le producteur et acteur Vin Diesel qu’il a décidé qu’on en ferait carrément deux parties. En fin de compte, celle-ci peut se suffire à elle-même, nonobstant les multiples portes d’autant plus ouvertes qu’on n’hésite désormais plus à ramener les gens des nébuleuses du trépas. C’est amusant et ludique, spectaculaire à souhait et ça ne se prend pas vraiment au sérieux si on privilégie le second degré.

« La chevauchée sauvage », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Richard Brooks (1975)

Ce « Bite the Bullet » en VO – faisant référence à une jaquette improvisée par un dentiste malicieux avec une douille – eut le mérite de maintenir le western US à l’affiche, alors que le genre était en déclin, même dans sa variante italienne. Les fans furent déçus par le manque de coups de feu, alors que ceux de Candice Bergen furent littéralement ravis. Toujours active à 75 ans, la blonde native de Beverly Hills avait déjà tâté de l’Ouest dans le terrible « Soldat bleu » de Ralph Nelson en 1971.

« Lucy », à 22h05 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Luc Besson (2014)

Avec des recettes mondiales flirtant avec le demi-milliard de dollars, l’enfant terrible du 15e arrondissement a établi un nouveau record dans sa filmographie avec cette nouvelle consécration de l’héroïne initiée par « Nikita ». Cette fois, c’est la frêle Scarlett Johansson qui s’y colle, dans un récit d’anticipation certes basique, mais d’autant plus efficace que le rythme ne faiblit jamais dès que la machine est lancée.

« From Paris with Love », à 21h20 sur Club RTL - Une étoile

de Pierre Morel (2010)

La mise en scène lorgne vers le tape-à-l’œil façon Ridley Scott et ses ralentis, mais il y a quand même le look marrant d’un John Travolta (barbichette et crâne rasé) qui en fait des palettes en « liquidateur », et la silhouette bienfaisante de Kasia Smutniak.