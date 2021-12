Mercedes EQB: pour les familles

Après le SUV EQA, version électrique du GLA, voici donc l’EQB. La silhouette générale reste celle du GLB et affiche donc toujours ces lignes carrées et robustes qu’on connaît déjà. Cela étant, Mercedes applique la recette habituelle du design de ses modèles EQ : une face avant avec une identité assez différente de celle du GLB, puisqu’elle est plus lissée. Ce qui permet d’améliorer l’aérodynamisme, donc l’efficacité énergétique. La face arrière est également retravaillée, mais l’objectif est ici de lui donner un côté plus « futuriste » avec, par exemple, un bandeau lumineux qui s’étend sur toute la largeur de la voiture.