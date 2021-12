Empain, le roi des tramways

Il fait partie de ces grands industriels belges qui ont repoussé les limites du monde en portant sur les fonts baptismaux les transports de demain : tram, métro et chemin de fer. Le baron Empain, anobli par Léopold II en 1907, n’avait pas froid aux yeux s’agissant d’expansion et de grands travaux. Sous son air austère – barbichette à la Napoléon III, col amidonné et costume gris graphite – cet homme-là, originaire du Hainaut, redessinait l’horizon. Né à Belœil en 1852, mort à Woluwe-Saint-Pierre en 1929, enterré au Caire, dans sa sépulture Notre-Dame d’Héliopolis, où il reste gravé dans la mémoire, il a inscrit son nom dans le capitalisme belge, au sein du club très select des grandes familles des XIXe et XXe siècles, les Boël, les Coppée, régnant sur des secteurs essentiels : fer, acier, finances, transports, banques.