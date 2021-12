«The Voice Belgique» revient bientôt, la date de diffusion est dévoilée

Les quatre membres du jury avaient été annoncés il y a quelques mois, c’est désormais la date de diffusion qui est connue aujourd’hui. BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M devront donc rivaliser pour conduire leurs futurs candidats à la victoire à partir du mardi 28 décembre prochain sur La Une.

Une saison particulière qui commence à la fin du mois puisque ce sont les 10 ans de l’émission en Belgique. Les juges auront d’abord sept semaines pour découvrir le prochain talent belge à travers des auditions à l’aveugle (il n’y avait que six semaines d’auditions auparavant). Cette fois, les coachs pourront aussi user de deux cartes « Blocked » qui permettent d’empêcher un autre coach de récupérer un talent. BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M devront constituer des équipes de 15 talents. Après les auditions à l’aveugle, les équipes s’affronteront lors de duels en direct pour finalement trouver la plus belle voix de Belgique.