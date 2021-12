Stromae annonce une grande tournée… en 2023

Le chanteur belge a d'ores et déjà prévu son année 2023. Il s’arrêtera à trois reprises en Belgique.

Stromae en tournée, ce n’était plus arrivé depuis des années. Pourtant, l’artiste belge a décidé de remonter sur scène et de sortir un tout nouvel album « Multitude », prévu pour mars 2022.

Et qui dit album tant attendu dit tournée d’envergure. Mais il faudra que les fans prennent un peu de patience. Stromae a prévu de débuter ce tour des salles de concert en mars 2023. Il débutera le 3 mars à Bordeaux et fera un long crochet par le Palais 12 à Bruxelles les 15, 16 et 17 mars 2023. Sa tournée se clôturera le 17 juin à Paris.

Avant ça, les plus impatients pourront retrouver Stromae le 22 février 2022 au Palais 12 et puis en festival cet été. Il fera un crochet par le Werchter Boutique le 19 juin et Les Ardentes le 10 juillet. Il parcourra l’Europe pour se produire dans d’autres festivals : Bilbao, Milan, Munich, Zyon…