Miss Univers : Plusieurs pays imaginent Miss Belgique « dans le top 5 »

La pression est énorme pour Kedist Deltour. La Miss Belgique participera ce soir au prestigieux concours de beauté « Miss Univers » en Israël. A quelques heures du show, Darline Devos, l’organisatrice de Miss Belgique, se confie sur les chances de la jeune femme. « Nous sommes très nerveux. Tous les regards et les espoirs sont tournés vers elle », a-t-elle indiqué à 7 sur 7. « Pour la première fois dans l’histoire, les représentants des pays me parlent spontanément de Kedist, alors qu’avant, ils disaient « ah oui, c’est la candidate belge ». C’est de bon augure. Son apparence et son histoire se démarquent. »

Selon elle, les attentes des jurés sont très élevées. « Mais Kedist est prête pour cela, je le sens. Elle a eu une bonne préparation. Les leçons privées qu’elle a reçues quelques semaines plus tôt à Houston de la part de Crystle Stewart, Miss USA 2008, lui seront certainement utiles. Maintenant, nous devons juste espérer qu’elle obtienne suffisamment de votes. »