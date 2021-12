Le nombre de conducteurs sans permis explose

Les chiffres sont en hausse ces dernières années, pour toutes les tranches d’âge. En 2020, les services de police ont enregistré pas moins de 42.873 infractions liées au permis de conduire et déjà 25.853 infractions rien qu’au cours des six premiers mois de 2021, ce qui, si la tendance se poursuit, pourrait bien aboutir à plus de 50.000 infractions de ce type à la fin de l’année. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut toutefois préciser que les statistiques sont basées sur le nombre de procès-verbaux dressés par la police fédérale et locale. « Il s’agit donc du nombre d’infractions constatées, pas du nombre de conducteurs uniques concernés, car un seul conducteur pourrait commettre plusieurs infractions », nous précise Jana Verdegem, porte-parole de la police fédérale. « Qui plus est, cette catégorie “permis de conduire” comprend toutes les infractions liées à celui-ci… et ne concerne donc pas uniquement ceux qui n’ont simplement pas de permis de conduire. »