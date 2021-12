Benjamin Maréchal absent d’«On n’est pas des pigeons»: voici la raison

Depuis le 9 décembre, ce n’est plus Benjamin Maréchal qui présente « On n’est pas des pigeons ». Une absence, comblée par Thibaut Roland (qui a l’habitude de reprendre ce rôle), bien remarquée par les auditeurs du programme de la RTBF et qui pose question.

Nos confrères de Sudinfo se sont donc renseignés et ont appris que Benjamin Maréchal est en réalité en congé maladie. Il n’a pas contracté le Covid, et devrait revenir sur le plateau d’« On n’est pas des pigeons » vendredi, jour de la dernière émission de l’année.