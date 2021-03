Un animateur de la RTBF menacé de mort après avoir coupé la parole à une auditrice (vidéo)

Il y a quelques jours dans « C’est vous qui le dites », l’émission de Vivacité qui donne la parole aux auditeurs sur des débats de société, Cyril Detaeye a eu à l’antenne une dame défendant des théories complotistes à propos du coronavirus. L’auditrice en question a notamment affirmé que la crise sanitaire était « une grande manipulation ». Des propos qui n’avaient pas leur place à l’antenne selon l’animateur, qui a donc interrompu son interlocutrice. « Alors nous allons arrêter la conversation ici, je vous souhaite une bonne journée », a lancé Cyril Detaeye.

Une façon de faire qui n’a visiblement pas plus à de nombreux auditeurs, qui se sont empressés de s’en prendre à l’animateur radio. Et depuis ce passage sur Vivacité, Cyril Detaeye a confié à la Dernière Heure qu’il vivait « un enfer ». Il reçoit sans arrêt des messages du genre « On va aller te chercher, te retrouver et te péter la gueule », qui vont parfois jusqu’à la menace de mort. À tel point qu’il a décidé de porter plainte, rapportent nos confrères, et la police prend l’affaire très au sérieux.