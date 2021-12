Lego, à la folie

Le grenier mesure environ 60 m2 et hors de question que cet espace vire au fourre-tout. Pierre en a fait sa « pièce Lego ». Les briques, triées par couleur, sont rangées dans d’innombrables bacs transparents. Certains sets montés servent de décor, comme ce parc d’attractions qui cumule un manège, une grande roue et des montagnes russes. Ou cette réplique, à échelle réduite, de l’abbaye de Val-Dieu. « Pour un concours, il fallait fabriquer un monument voisin. Ça a bien plu ! Val-Dieu expose même régulièrement ma création à l’abbaye, ça parle aux enfants », pétille Pierre qui habite le Pays de Herve, dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse. L’homme est un AFOL, pour « Adult Fan of Lego ». Ce trentenaire queue-de-cheval et sourire joueur annonce au moins 900.000 briques dans sa collection. « Là, tu es au sommet du pétage de plombs », vanne son pote Damien. À deux, ils ont fondé « Les BRICKologues », groupe qui organise des petites expos et des bourses d’échange Lego dans leur coin.