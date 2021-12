Le conte de fées de Leslie Caron

Une célébrissime comédie musicale aux six Oscars et aussi une partition impérissable signée George Gershwin. Il s’agit d’un poème symphonique dévoilé pour la première fois au Carnegie Hall de New York en décembre 1928. « Un Américain à Paris » est inspiré par un séjour réellement accompli par le compositeur new-yorkais dans la capitale française dont il veut évoquer l’ambiance. Une œuvre qu’on peut alors qualifier de révolutionnaire, notamment en raison de coups de véritables klaxons de taxis parisiens ramenés par le gaillard, afin d’évoquer une bagarre entre chauffeurs ! En vrac, il est aussi question d’une flânerie devant les music-halls, d’une pause à la terrasse d’un estaminet du Quartier Latin, etc.