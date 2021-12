Fanny Jandrain: «Je pense que je serais un très mauvais coach»

En congé de maternité, Maureen Louys n’assurera pas la présentation des auditions à l’aveugle et des K.O. de la prochaine saison de « The Voice ». Les téléspectateurs retrouveront à sa place Fanny Jandrain

Le 20 décembre 2011, les téléspectateurs belges découvraient le tout premier numéro de « The Voice Belgique ». Pour fêter les dix ans du programme musical, la RTBF propose un best of des dernières saisons. Les coachs BJ Scott, Quentin Mosimann, Vitaa, Slimane, Matthew Irons, Marc Pinilla mais aussi Typh Barrow reviendront sur leur passage dans l’émission. Une semaine après, le 28 décembre, La Une lancera la dixième saison du concours de chant. En congé de maternité, Maureen Louys n’assurera pas la présentation des auditions à l’aveugle et des K.O. de la prochaine saison de « The Voice ». Les téléspectateurs retrouveront à sa place Fanny Jandrain, qui s’est confiée à nous.

Était-ce facile de débarquer à la présentation d’une émission telle que « The Voice » ?