États-Unis: les images impressionnantes d’une tornade mise en lumière par des éclairs (vidéo)

Ces derniers jours, de nombreux États américains ont été touchés par de violentes tornades, qui ont dévasté les habitations de milliers d’Américains. Le Kentucky a notamment vécu un événement historique avec une trentaine de tornades qui ont ravagé le seul Etat, rapporte la RTBF. Un habitant a d’ailleurs filmé l’un de ces phénomènes survenus de manière violente et inattendue, depuis sa maison. Eddie Knight a en effet immortalisé de nuit une tornade impressionnante, seulement illuminée par des éclairs, à Central City.

« J’ai un peu regardé la tornade apparaître sur le radar météorologique, et j’ai remarqué qu’elle s’empirait. […] J’ai entendu un bruit, je suis sorti sous le porche et j’ai commencé à regarder d’où venait le bruit. Et puis je l’ai vue. […] J’ai commencé à tourner la vidéo, parce que, pour être honnête avec vous, je pensais que ça nous tombait dessus. Mais elle nous a heureusement manqués, mais mes voisins d’en haut ont vraiment été durement touchés », a déclaré le résident du Kentucky à CNN, selon la RTBF.