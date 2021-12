Une photo parcourt 200km à cause des tornades aux États-Unis et retrouve ses propriétaires

Une photo de famille, arrachée d’une maison frappée vendredi soir par les tornades aux États-Unis, a semble-t-il parcouru plus de 200 kilomètres charriée par le vent, selon le récit qu’une Américaine a publié sur internet. En sortant samedi matin de son domicile situé dans la ville de New Albany, dans l’État de l’Indiana, Katie Posten a eu son regard attiré par ce petit cliché noir et blanc, venu se coller sur une vitre de sa voiture.

L’image, montrant une femme en robe à rayures tenant un enfant, et affichant à son verso « Gertie Swatzell et JD Swatzell, 1942 », présente toutes les caractéristiques d’une photo de famille. Mme Posten a alors eu l’idée de publier le cliché sur ses comptes Twitter et Facebook, dans l’espoir de retrouver ses propriétaires.