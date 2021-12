En rentrant dans une maison, un léopard crée la panique au Kenya (vidéo)

Dans une vidéo partagée en ligne par le média local Daily Nation, on voit des éco-gardes transporter le léopard, qui avait été tranquillisé et dont la tête avait été recouverte d'un tissu, et le charger dans une voiture, tandis qu'une foule excitée tente de le filmer avec son téléphone. Une porte-parole du Kenya Wildlife Service (agence de protection de la faune) a évoqué un incident « banal ». « Ce n'était pas un gros problème. Cela arrive tout le temps », a déclaré Teresia Igiria à l'AFP, ajoutant que personne n'avait été blessé.

Si ces cas d'animaux égarés se sont multipliés ces dernières années, il est rare que leurs sorties intempestives fassent des blessés. Un lion avait semé la panique en juillet après s'être éloigné de son habitat dans le parc national de Nairobi jusque dans un quartier bondé du sud de la capitale kényane. En février 2016, deux lions avaient passé une journée à errer dans Kibera, un bidonville de Nairobi densément peuplé, avant de retourner au parc. Quelques jours plus tard, d'autres lions avaient été repérés en ville.

Mais il arrive que ces incidents tournent au drame. En décembre 2019, un lion avait déchiqueté un homme à mort juste à l'extérieur du parc entouré de clôtures électriques. Et en mars 2016, un autre félin avait été abattu après avoir attaqué et blessé un riverain. Les grands félins subissent une pression croissante tandis que la capitale Nairobi connaît une des croissances les plus rapides d'Afrique. Les défenseurs de la nature affirment que les lions vivaient dans la région auparavant et que ce sont plutôt les humains qui se sont installés sur leurs terres.