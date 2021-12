Les enchères Viva for Life sont lancées: voici les lots proposés à la vente

L’action Viva for Life a commencé vendredi soir, et les enchères se déroulent ce dimanche matin.

Lors de chaque édition de Viva for Life, les animateurs enfermés dans le cube transparent animent une grande vente aux enchères pour ajouter un maximum d’argent à la cagnotte destinée aux enfants en situation de précarité. Et cette année, elles sont lancées par Ophélie Fontana ce dimanche matin à 10h. Elles dureront deux heures.

Vendredi soir, Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier ont été enfermés dans le fameux cube de l’opération Viva for Life de la RTBF. Ils y resteront jusqu’au 23 décembre et se relayeront durant 144 heures en direct sur les ondes de Vivacité.

Et la RTBF donne l’opportunité aux auditeurs de repartir avec différents lots originaux. Les voici :

- Une rencontre avec les acteurs de « Demain nous appartient », sur les lieux du tournage de la série, à Sète

- Le quintuple disque de platine de l’album « Racine carrée » de Stromae, dédicacé par l’artiste

- Une matinée à la découverte des coulisses de la RTBF aux côtés d’Ophélie Fontana

- Vivre un match des Diables rouges en coulisses avec les équipes de la RTBF, une visite complète du centre technique national de la fédération belge à Tubize et un maillot des Diables rouges

- Le dessin « Expression » de Joël Scoriels

- Les boules de Noël Viva for Life dédicacées par les artistes suivants : Adamo, Alice On The Roof, Angèle, Benny B, BJ Scott, Patrick Bruel, Dany Brillant, David Hallyday, Henri PFR, Jean-Baptiste Guegan, Julien Doré, Kev’Adams, Loïc Nottet, Louane, Nolwen Leroy, Pascal Obispo, Ours, Philippe Katerine, Polo&Pan, Plastic Bertrand, Sandra Kim, Saule, Sheila, Soprano, Typh Barrow et Yves Duteil, entre autres.

Envie de repartir avec l’un de ces lots ? Il ne vous reste qu’à participer aux enchères.