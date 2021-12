Nouveau cube, artistes invités, animateurs: les derniers détails de Viva for Life

L’action Viva for Life commence ce vendredi.

Après une édition 2020 au pied de la tour Reyers à Bruxelles à cause du coronavirus, Viva for Life est de retour sur le terrain, sur la Grand-Place de Tournai dès ce vendredi. Et avec quelques nouveautés au programme.

Tout d’abord, si les indétrônables Ophélie Fontana et Sara de Paduwa entreront dans le fameux cube ce soir et y resteront jusqu’au 23 décembre, elles seront cette fois accompagnées d’un petit nouveau. En effet, c’est Marco Leulier, animateur de la matinale radio de Tipik, qui participera à Viva for Life pour cette neuvième édition.