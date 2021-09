Viva For Life: Adrien Devyver quitte le trio, voici son remplaçant

Du 17 au 23 décembre prochain, trois animateurs de la RTBF s’enfermeront dans le célèbre cube de Viva For Life, pour la neuvième édition de ce projet visant à lutter contre la pauvreté enfantine. Mais cette fois, Adrien Devyver ne sera pas de la partie. Après avoir participé à trois Viva For Life avec Ophélie Fontana et Sara de Paduwa, l’animateur laisse sa place à un nouveau venu, au contraire de ses deux comparses.

Et la RTBF a dévoilé le nom de celui qui entrera dans le cube, installé sur la Grand Place de Tournai, le 17 décembre prochain. Il s’agit d’un animateur de Tipik, Marco Leulier. Il est aux commandes du « Réveil de Tipik » tous les jours en radio, depuis le printemps. « Lorsqu’on est venu me demander de participer à l’édition 2021, je n’ai pas hésité un seul instant ! Un défi double sera pour moi de sensibiliser le public de Tipik et les jeunes à cette cause encore trop peu connue. Un enfant sur 4 vit dans la pauvreté, la crise que nous traversons ne va pas aider, il est important de conscientiser les jeunes d’aujourd’hui pour demain », a réagi le nouveau venu, qui espère donc récolter un maximum de dons pour les enfants en situation de précarité.