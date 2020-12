« Viva for Life » : Ophélie Fontana et Sara De Paduwa fondent en larmes à l’écoute de messages de soutien (vidéo)

Malgré les conditions sanitaires actuelles, pas question d’annuler l’opération « Viva for Life ». C’est pourquoi le cube s’est exceptionnellement installé au pied de la tour Reyers cette année. Ce jeudi 17 décembre, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver s’y sont enfermé, débutant ainsi un marathon de 144 heures de direct radio sur les ondes de la RTBF, en vue de récolter de l’argent pour les enfants défavorisés.

Ce samedi matin, les deux animatrices ont vécu un grand moment d’émotions. Alors que la population se mobilise pour soutenir et encourager l’opération « Viva for Life », Sara et Ophélie ont pu découvrir un échantillon de ces messages postés sur les réseaux sociaux. Et les deux femmes n’ont pu retenir leurs larmes, rapporte la RTBF.

« Le cœur est ouvert, c’est vraiment pleurer de joie », a réagi Sara De Paduwa. « On voit et on entend les gens différemment. Ces petits messages avec des visages connus et moins connus, ça fait super chaud au cœur parce que ça nous remotive. Comme tous ces gens, on veut ressortir avec ce beau chèque pour les enfants. On n’est pas tristes, au contraire. On pleure, mais on est heureuses », a ajouté Ophélie Fontana. L’année dernière, grâce aux cinq millions d’euros récoltés, l’opération a financé 136 associations qui viennent en aide à des enfants qui vient dans la précarité.