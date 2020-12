Viva For Life: Sara de Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana ont fait leur entrée dans le cube (vidéos)

Les voilà partis pour 144 heures de direct sur les ondes de la RTBF. Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Adrien Devyver sont, depuis hier (jeudi) soir, à nouveau enfermés dans le cube de Viva For Life. Ils vont y passer six jours et six nuits, dans le but de récolter un maximum d’argent pour les enfants défavorisés.

Bien sûr, cette action de solidarité ne se déroule pas tout à fait comme les autres années, en raison du coronavirus. Le public n’était par exemple pas autorisé pour le lancement de Viva For Life, alors qu’il est d’habitude massé devant les vitres du cube. Mais les trois animateurs ont tout de même eu droit à un concert d’ouverture par les six finalistes de The Voice Kids pour leur entrée dans le cube, placé exceptionnellement à Bruxelles, au pied de la Tour Reyers. Les six enfants ont chanté un medley de chansons de Noël, de « Vive le vent » à « All I Want For Christmas Is You ».